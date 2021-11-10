10.11.2021 10:45 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 10 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 890 случаев заражения коронавирусом в Харькове.







Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1719 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 220 851 человека. Выздоровело 179 297 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 36 613 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1039 человек (в том числе 890 жителей города Харькова). 257 человек заболели в Чугуевском районе, 180 – в Изюмском, 94 – в Купянском, 87 – в Лозовском, 57 – в Богодуховском, 5 – в Красноградском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 ноября.