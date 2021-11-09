09.11.2021 10:06 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 9 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 834 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1314 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 219 132 человек. Выздоровело 178 431 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 35 784 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 885 человек (в том числе 834 жителей города Харькова). 136 человек заболели в Лозовском районе, 92 – в Богодуховском, 82 – в Красноградском, 61 – в Купянском, 35 – в Изюмском, 23 – в Чугуевском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 8 ноября.

