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09.11.2021  10:30   Виталий Хиневич

Весь дом был охвачен огнем: на Харьковщине спасатели нашли тело мужчины

В Изюмском районе произошло возгорание частного домовладения.

Пожар в Изюмском районе Харьковщины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 8 ноября около 21:49 пожарным поступило сообщение от жителей села Изюмское, которые сообщили, что горит жилой дом на территории частного домовладения. 
 
Чтобы достичь места назначения, спасатели преодолели 25 километров.
 
К этому моменту прибытия огонь распространился на площади 170 квадратных метров.
 
Во время борьбы со стихией было обнаружено тело 43-летнего мужчины.
 
 
На ликвидацию пожара понадобилось 3 часа. 
 
Благодаря профессиональным навыкам пожарным удалось спасти здания, которые располагались рядом с открытым источником огня. 
 
Причина возникновения возгорания выясняется.
 
Напомним, ранее пожар в жилой многоэтажке Салтовки унес жизнь сына хозяйки квартиры.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, тело мужчины, харьков
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