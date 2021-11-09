09.11.2021 10:30 Виталий Хиневич

Весь дом был охвачен огнем: на Харьковщине спасатели нашли тело мужчины

В Изюмском районе произошло возгорание частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 8 ноября около 21:49 пожарным поступило сообщение от жителей села Изюмское, которые сообщили, что горит жилой дом на территории частного домовладения.

Чтобы достичь места назначения, спасатели преодолели 25 километров.

К этому моменту прибытия огонь распространился на площади 170 квадратных метров.

Во время борьбы со стихией было обнаружено тело 43-летнего мужчины.

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На ликвидацию пожара понадобилось 3 часа.

Благодаря профессиональным навыкам пожарным удалось спасти здания, которые располагались рядом с открытым источником огня.

Причина возникновения возгорания выясняется.

Напомним, ранее пожар в жилой многоэтажке Салтовки унес жизнь сына хозяйки квартиры.