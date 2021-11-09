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09.11.2021  11:21   Рита Парфенова

Как рабочие из Турции реконструируют трассу под Харьковом (фото)

Подходят к завершению ремонтные работы на 25-километровом участке Киевской трассы.

На трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский заканчивают ремонт участка дороги. Новости Харькова

Речь идет об участке автодороги по направлению от границы с Полтавской областью почти до Валок, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог.

На всей протяженности участка дорогу расширили до двухполосной в каждом направлении движения. После окончательной сдачи в эксплуатацию она будет относиться к I технической категории.

На трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский заканчивают ремонт участка дороги. Новости Харькова

Реконструкцию проводит турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik. Общий запланированных объем работ выполнен на 86%.

В частности, из запланированных 25 километров дороги верхний слой уже уложен на 24,7 км автодороги. Искусственные сооружения готовы на 95,3%, коммуникации – на 34,3%.

Кроме этого, будет установлено освещение на опасных участках и приняты дополнительные меры по безопасности движения. Сдача проекта запланирована на конец 2021 года.

На трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский заканчивают ремонт участка дороги. Новости Харькова

Работы по реконструкции финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Выполнение работ контролируется по Европейской системе – инженерно-технический надзор осуществляет французская инженерная компания «Эджис».

Напомним, ранее мы писали, что ремонтные работы на трех участках Окружной дороги Харькова, которые входят в трассу М-03 Киев – Харьков – Довжанский, планируют закончить к концу 2021 года. В частности, к ним относится Песочинское направление и подъезд в аэропорту Харьков.

На трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский заканчивают ремонт участка дороги. Новости Харькова

Источник:   САД
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
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