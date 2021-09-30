30.09.2021 12:30 Рита Парфенова

Когда на Харьковской окружной закончатся дорожные ремонты: информация Укравтодора

К концу 2021 года ремонтники планируют уложить последний слой асфальта на Окружной.

На трех участках Харьковской окружной дороги, где проходят ремонты дорожного полотна, работы выполнены в среднем на 85%, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрея Алексеева.



На вчерашнем брифинге Алексеев отметил, что участок Харьковской окружной дороги, в частности Песочинское направление и подъезд в аэропорту Харьков, входит в трассу М-03 Киев – Харьков –Довжанский, ремонт которой проводится по программе Большое строительство.



В этом году ремонтируются три участка окружной, и работы на них в среднем выполнены на 85%. Глава САД уточнил, что по срокам ремонт должен был вестись два года, но дорожники работают с опережением графика.



По словам Андреева, верхний слой асфальта уложен уже практически на всех ремонтируемых участках, и дорожники готовятся приступать к разметке. «Основные работы мы планируем закончить в этом году, чтобы обеспечить в зимний период комфортное движение», - рассказал он. На следующий год пока намечены работы по водоотведению и нанесению разметки со светоотражателями – катафотами.



Всего, по словам Алексеева, в этом году в области планируют ввести в эксплуатацию 146,7 км дорог государственного значения. Это цифра на сегодняшний день, начальник САД отметил, что если погода позволит, до дорожники могут успеть сделать больше.



Алексеев поделился планами на следующий год. Проведен тендер на ремонт участка Харьков – Золочев, работу планируется начать в следующем году. Кроме того, проведены тендеры на ремонт дороги Харьков – Волчанск и от границы Харкова в Харьковский район.



Ранее мы писали, что под Харьковом полностью отремонтирован двухкилометровый участок автодороги на подъезде к санаторию «Березовские минеральные воды».





