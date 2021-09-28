К санаторию Берминводы под Харьковом отремонтировали участок дороги (фото)

Дорожные рабочие полностью отремонтировали двухкилометровый участок автодороги на подъезде к санаторию «Березовские минеральные воды».
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.
Дорожные работы проводились в рамках программы Большое строительство.
В Службе автомобильных дорог уточнили, что на подъезде к санаторию планируется отремонтировать 6,9 километра автодороги Т-21-12 Пересечное - Березовское - (М-03) подъезд к санаторию «Березовские минеральные воды».
На сегодняшний день выполнены следующие работы:
– проведено устройство слоев основания на всей протяженности участка;
– уложен выравнивающий слой асфальтобетона на всей протяженности участка;
– верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен на двухкилометровом участке.
Укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальта на остальном участке продолжается. Вместе с этим дорожники выполняют земляные работы, устанавливают бортовой камень и приводят в порядок обочины.
Финальным этапом ремонта станет обустройство остановок, установка водосбросных лотков и дорожных знаков, нанесение разметки.
Ране мы писали, что Служба автомобильных дорог в Харьковской области отрапортовала о завершении ремонтных работ моста на автомобильной дороге Т-21-01 Мерефа-Змиев.
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