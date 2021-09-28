28.09.2021 13:01 Рита Парфенова

К санаторию Берминводы под Харьковом отремонтировали участок дороги (фото)

Дорожные рабочие полностью отремонтировали двухкилометровый участок автодороги на подъезде к санаторию «Березовские минеральные воды».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.



Дорожные работы проводились в рамках программы Большое строительство.



В Службе автомобильных дорог уточнили, что на подъезде к санаторию планируется отремонтировать 6,9 километра автодороги Т-21-12 Пересечное - Березовское - (М-03) подъезд к санаторию «Березовские минеральные воды».



На сегодняшний день выполнены следующие работы:

– проведено устройство слоев основания на всей протяженности участка;

– уложен выравнивающий слой асфальтобетона на всей протяженности участка;

– верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен на двухкилометровом участке.





Укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальта на остальном участке продолжается. Вместе с этим дорожники выполняют земляные работы, устанавливают бортовой камень и приводят в порядок обочины.



Финальным этапом ремонта станет обустройство остановок, установка водосбросных лотков и дорожных знаков, нанесение разметки.





Ране мы писали, что Служба автомобильных дорог в Харьковской области отрапортовала о завершении ремонтных работ моста на автомобильной дороге Т-21-01 Мерефа-Змиев.