28.09.2021 13:15 Виталий Хиневич

Харьковский зоопарк ожидает новых животных

В Харьковском зоосаде ожидаются новые виды животных.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Руководитель города Игорь Терехов обсудил увеличение количества животных в Харьковском зоопарке с Марио Хойдемакер, ментором Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Так в городе появятся шимпанзе, орангутанги, пингвины, амурский тигр, зебры, белые медведи и другие животные. Горожане смогут их увидеть уже весной, если погодные условия будут соответствовать требованиям. Договоренности о транспортировке этих животных были ещё 2 года назад, но из-за пандемии графики сдвинулись. «Я поражён тем, что вам удалось сделать за эти нелёгкие два года. Нет, мне не понравился зоопарк, я просто остался в него влюблён. Я увидел там то, что не видно обычно посетителю, эти детали, продуманность - это забота о животных. Вы - настоящий специалист», - отметил ментор Европейской ассоциации зоопарков и животных.

Стоит отметить, что животные от организации предоставляются бесплатно, город оплачивает лишь транспортировку.

Напомним, руководитель города заявил, что в 2021 году Харьков представил целый ряд инфраструктурных проектов , которых ожидали харьковчане. Город уже готов начать работу над воплощением новых замыслов и идей.