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28.09.2021  13:15   Виталий Хиневич

Харьковский зоопарк ожидает новых животных

В Харьковском зоосаде ожидаются новые виды животных.

Харьков ожидает новых животных в харьковский зоопарк
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Руководитель города Игорь Терехов обсудил увеличение количества животных в Харьковском зоопарке с Марио Хойдемакер, ментором Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.
 
Так в городе появятся шимпанзе, орангутанги, пингвины, амурский тигр, зебры, белые медведи и другие животные. Горожане смогут их увидеть уже весной, если погодные условия будут соответствовать требованиям. Договоренности о транспортировке этих животных были ещё 2 года назад, но из-за пандемии графики сдвинулись. «Я поражён тем, что вам удалось сделать за эти нелёгкие два года. Нет, мне не понравился зоопарк, я просто остался в него влюблён. Я увидел там то, что не видно обычно посетителю, эти детали, продуманность - это забота о животных. Вы - настоящий специалист», - отметил ментор Европейской ассоциации зоопарков и животных.
 
Стоит отметить, что животные от организации предоставляются бесплатно, город оплачивает лишь транспортировку.
 
Напомним, руководитель города заявил, что в 2021 году Харьков представил целый ряд инфраструктурных проектов, которых ожидали харьковчане. Город уже готов начать работу над воплощением новых замыслов и идей.
 
Тэги:  харьков, зоопарк
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