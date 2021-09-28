28.09.2021 13:50 Виталий Хиневич

На Харьковщине выявили боеприпасы времен Второй мировой войны

Пиротехнические подразделения Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС в Харьковской области продолжают получать сообщения о выявлении боеприпасов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 27 сентября текущего года спасателям поступила информация о найденных взрывоопасных предметах. В частности, было уничтожено 35 боеприпасов, среди которых 1 авиабомба, 30 артиллерийских снарядов, 2 минометные мины и 2 ручные гранаты.

ГСЧС Украины в Харьковской области призывает граждан с осторожностью относиться к найденным взрывоопасным предметам. В случае обнаружения боевых снарядов категорически запрещено трогать их руками, оказывать на них звуковое, световое или тепловое влияние. О находках необходимо срочно сообщать по номеру «101» или «102».

Напомним, ранее обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, обнаруженные в населенных пунктах Изюмского и Харьковского районов.