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28.09.2021  13:50   Виталий Хиневич

На Харьковщине выявили боеприпасы времен Второй мировой войны

Пиротехнические подразделения Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС в Харьковской области продолжают получать сообщения о выявлении боеприпасов.

На Харьковщине нашли боеприпасы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 27 сентября текущего года спасателям поступила информация о найденных взрывоопасных предметах. В частности, было уничтожено 35 боеприпасов, среди которых 1 авиабомба, 30 артиллерийских снарядов, 2 минометные мины и 2 ручные гранаты.
 
ГСЧС Украины в Харьковской области призывает граждан с осторожностью относиться к найденным взрывоопасным предметам. В случае обнаружения боевых снарядов категорически запрещено трогать их руками, оказывать на них звуковое, световое или тепловое влияние. О находках необходимо срочно сообщать по номеру «101» или «102».
 
Напомним, ранее обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, обнаруженные в населенных пунктах Изюмского и Харьковского районов.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков
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