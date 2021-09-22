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22.09.2021  08:24   Рита Парфенова

Под Харьковом прозвучали взрывы: информация ГСЧС

За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали 4 устаревших взрывоопасных предмета, обнаруженных под Харьковом.

Устаревшие снаряды подорвали пиротехники ГСЧС 21 сентября 2021 года

Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, обнаруженные в населенных пунктах Изюмского и Харьковского районов, изъяли и обезвредили 21 сентября пиротехнические группы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Всего было обнаружено и обезврежено на специальной подрывной площадке 4 боеприпаса, среди которых 3 артиллерийских снаряда диаметром 76 мм, и 1 минометная мина диаметром 82 мм.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону "101" или "102".

Ранее мы писали об обнаружении и разминировании в поле вблизи села Каменка Изюмского района области 27 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Устаревшие снаряды подорвали пиротехники ГСЧС 21 сентября 2021 года

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, пиротехники, харьков
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