22.09.2021 08:24 Рита Парфенова

Под Харьковом прозвучали взрывы: информация ГСЧС

За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали 4 устаревших взрывоопасных предмета, обнаруженных под Харьковом.

Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, обнаруженные в населенных пунктах Изюмского и Харьковского районов, изъяли и обезвредили 21 сентября пиротехнические группы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Всего было обнаружено и обезврежено на специальной подрывной площадке 4 боеприпаса, среди которых 3 артиллерийских снаряда диаметром 76 мм, и 1 минометная мина диаметром 82 мм.



Спасатели напоминают: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону "101" или "102".

Ранее мы писали об обнаружении и разминировании в поле вблизи села Каменка Изюмского района области 27 боеприпасов времен Второй мировой войны.