22.09.2021 08:55 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 22 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (стояк) до 17:00 22 сентября.; б-р Ивана Каркача, 75 (п. №3, стояк), ул. Мохначанская, 73 (п. №2) до 20:00 22 сентября.



Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 102 до 20:00 22 сентября.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 24 ( спаренный стояк) до 17:00 22 сентября.; ул. Тимирязева, 28 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3), ул. Степная (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с) до 20:00 22 сентября.



Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 22 сентября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 12 (п. №3), ул. Молочная (Кирова), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 22 сентября.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Холодногорская, 4, ул. Магнитогорская (ч/с), ул. Ткаченковская (ч/с) до 20:00 22 сентября.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №4, стояк), ул. Есенина, 9 (п. №1) до 20:00 22 сентября.

Напомним, 21 сентября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.