21.09.2021 08:52 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 21 сентября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 75 (п. №3, стояк), пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (п. №2, стояк) до 20:00 21 сентября.



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 311 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 21 сентября.



Московский район:

ул. Гарибальди, 5 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №3) до 17:00 21 сентября;

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6 (стояк), ул. Познанская, 2 до 20:00 21 сентября.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 28 (п. №1, стояк), ул. Академика Богомольца, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 21 сентября;

ул. Власенко, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 21 сентября.



Основянский район:

пер. Троицкий (Ивана Дубового), 9 до 20:00 21 сентября.



Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 37 (п. №1) до 17:00 21 сентября;

ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 21 сентября;

ул. Костычева, 17 (п. №3, стояк) до 17:00 22 сентября.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Холодногорская, 16 (п. №4, стояк), ул. Холодногорская, 4, въезд Куряжанский (ч/с), пер. Куряжанский (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), ул. Алуштинская (ч/с) до 20:00 21 сентября.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк), пр. Победы, 48-а (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21 сентября.

Напомним, 20 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.