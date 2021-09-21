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21.09.2021  08:52   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 21 сентября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 75 (п. №3, стояк), пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (п. №2, стояк) до 20:00 21 сентября.

Киевский район:
ул. Академика Павлова, 311 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 21 сентября.

Московский район:
ул. Гарибальди, 5 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №3) до 17:00 21 сентября;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6 (стояк), ул. Познанская, 2 до 20:00 21 сентября.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №1, стояк), ул. Академика Богомольца, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 21 сентября;
ул. Власенко, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 21 сентября.

Основянский район:
пер. Троицкий (Ивана Дубового), 9 до 20:00 21 сентября.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 37 (п. №1) до 17:00 21 сентября;
ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 21 сентября;
ул. Костычева, 17 (п. №3, стояк) до 17:00 22 сентября.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Холодногорская, 16 (п. №4, стояк), ул. Холодногорская, 4, въезд Куряжанский (ч/с), пер. Куряжанский (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), ул. Алуштинская (ч/с) до 20:00 21 сентября.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк), пр. Победы, 48-а (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21 сентября.

Напомним, 20 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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