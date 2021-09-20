20.09.2021 09:00 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 20 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 75 (п. №3, стояк) до 20:00 20 сентября;

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (п. №2, стояк) до 20:00 21 сентября.



Киевский район:

ул. Искусств (Краснознаменная), 5, 5-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 9, 11, 13, 13-в, 13-а (п. №7) до 17:00 20 сентября;

ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишкинский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Кулиничевская (ч/с) до 20:00 20 сентября.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №4, стояк) до 17:00 20 сентября.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23-а (п. №1, стояк) до 20:00 20 сентября.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 13 (п. №1, стояк) до 17:00 20 сентября.



Слободской район:

ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №16, стояк) до 20:00 20 сентября.



Холодногорский район:

ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №1, стояк), 9 (стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №2, п. №3, стояк) до 20:00 20 сентября.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №8, стояк) до 20:00 20 сентября.

Напомним, 17 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.