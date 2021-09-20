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20.09.2021  09:00   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 20 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 75 (п. №3, стояк) до 20:00 20 сентября;
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (п. №2, стояк) до 20:00 21 сентября.

Киевский район:
ул. Искусств (Краснознаменная), 5, 5-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 9, 11, 13, 13-в, 13-а (п. №7) до 17:00 20 сентября;
ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишкинский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Кулиничевская (ч/с) до 20:00 20 сентября.

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №4, стояк) до 17:00 20 сентября.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23-а (п. №1, стояк) до 20:00 20 сентября.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 13 (п. №1, стояк) до 17:00 20 сентября.

Слободской район:
ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №16, стояк) до 20:00 20 сентября.

Холодногорский район:
ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №1, стояк), 9 (стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №2, п. №3, стояк) до 20:00 20 сентября.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №8, стояк) до 20:00 20 сентября.

Напомним, 17 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьков, отключение воды
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