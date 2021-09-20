Под Харьковом школьники перейдут на дистанционку из-за пожара (видео, фото)

Потушен пожар в школе №2 города Чугуева.
Пожар в здании школы №2 на улице Гвардейской, 43 города Чугуева начался около половины восьмого вечера 19 сентября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Очагом возгорания послужили деревянные конструкции крыши и перекрытия над помещением спортзала школы. После ремонта у нее было двухслойное покрытие, и огонь быстро распространялся по пустотам крыши, образуя прогары.
Общая площадь пожара составила около 500 кв.м. Горели деревянные конструкции крыши и перекрытия спортзала, а также частично двухэтажное здание школы.
Поэтому для ликвидации пожара были привлечены дополнительные силы. С огнем боролись 50 пожарных, были привлечены 12 автомобилей пожарно-спасательной техники – цистерны, автолестницы из Чугуева и Харькова.
К десяти часам вечера пожар был локализован. Всю ночь подразделения ГСЧС ликвидировали отдельные очаги пожара и прогары в помещениях второго этажа. И только к половине седьмого утра с огнем было покончено.
Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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