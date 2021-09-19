19.09.2021 13:59

Загорелся дом с отдыхающими: копы расследуют пожар в пригороде Харькова

На базе отдыха под Харьковом чуть не сгорели десять человек.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 19 сентября в 06:08 в дежурную часть Чугуевского райуправления полиции поступила информация, что на базе отдыха по улице Дачной в поселке Печенеги горит деревянный дом.

В доме, когда он загорелся, было 10 человек, двое из которых - 43-летний мужчина и 35-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу Харькова. Другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.

Пожар ликвидирован сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.

Следователи Чугуевского РУП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленинский районном суде Харькова начали рассматривать по существу дело о гибели 15 человек при пожаре в частном пансионате "Золотое время".