19.09.2021 13:59
Загорелся дом с отдыхающими: копы расследуют пожар в пригороде Харькова
На базе отдыха под Харьковом чуть не сгорели десять человек.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 19 сентября в 06:08 в дежурную часть Чугуевского райуправления полиции поступила информация, что на базе отдыха по улице Дачной в поселке Печенеги горит деревянный дом.
В доме, когда он загорелся, было 10 человек, двое из которых - 43-летний мужчина и 35-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу Харькова. Другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.
Пожар ликвидирован сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.
Следователи Чугуевского РУП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленинский районном суде Харькова начали рассматривать
по существу дело о гибели 15 человек при пожаре в частном пансионате "Золотое время".
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