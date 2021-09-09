09.09.2021 12:15 Евгений Клочко

Пожар в пансионате: в Харькове суд начал заслушивать потерпевших

Ленинский районный суд Харькова начал рассматривать по существу дело о гибели 15 человек при пожаре в частном пансионате "Золотое время".

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне, на заседании, которое прошло 7 сентября, заслушали двух пострадавших, рассказал Игорь Нагорный.

"На сегодняшний день мы начали слушать дело по существу. Осуществляется допрос потерпевших. Из всех 13 пострадавших иск обвиняемым предъявили трое пострадавших, а также ГСЧС", - рассказал представитель двух потерпевших Игорь Нагорный.

"Заявленные иски пострадавших - от 200 000 грн до 4 млн грн. От ГСЧС, насколько мне известно, 137 тысяч грн - требуют возместить траты во время тушения пожара", - добавил он.

По информации Нагорного, у пострадавших нет желания посещать судебные заседания.

"По моему мнению, все пострадавшие понимают степень вины обвиняемых. Один из пострадавших высказался, что это несчастный случай. Когда я спрашиваю, почему это несчастный случай, человек отвечает, что это же виноват обогреватель. А на самом деле там было нарушение правил пожарной безопасности. Позиция потерпевших, которых я представляю, согласованная: виноваты все четыре обвиняемые, и они должны понести наказание", - сказал представитель потерпевших.

Он также добавил, что на данном этапе обвиняемые, которые находятся под стражей, не признают вины.

"Почему именно, это уже они будут объяснять в своих показаниях", - сказал адвокат.

Следующее заседание суда запланировано на 7 октября. По мнению представителя потерпевших, заседание можно было бы проводить чаще, поскольку дело является резонансным и касается массовой гибели людей.

Суд определил, что после допроса потерпевших вызовут свидетелей. А уже после исследования материалов дела будут допрашивать четырех обвиняемых.

Напомним, 21 января 2021 года в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых . В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших были госпитализированы в медучреждения.