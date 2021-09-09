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09.09.2021  11:55   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 9 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли шесть человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом.

209 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 сентября составляет 153 785 человек.

Из них:

  • 3 729 летальных случаев (за последние сутки умерло 6 человек);
  • 146 837 человек выздоровели (за сутки выздоровели 60 человек);
  • 3 219 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 236 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 245 – жители Харьковского района (в том числе 209 харьковчан);
  • 13 – Чугуевского;
  • 11 – Купянского;
  • 10 – Изюмского;
  • 1- – Красноградского;
  • 8 – Богодуховского;
  • 5 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 8 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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