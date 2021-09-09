Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 9 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом.
209 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 сентября составляет 153 785 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 8 сентября.
Комментариев: 0
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
влажность:
давление:
ветер: