09.09.2021 11:55 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 9 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли шесть человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом.



209 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 сентября составляет 153 785 человек.



Из них:

3 729 летальных случаев (за последние сутки умерло 6 человек);

146 837 человек выздоровели (за сутки выздоровели 60 человек);

3 219 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 236 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

245 – жители Харьковского района (в том числе 209 харьковчан);

13 – Чугуевского;

11 – Купянского;

10 – Изюмского;

1- – Красноградского;

8 – Богодуховского;

5 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 8 сентября.