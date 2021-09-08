08.09.2021 11:28 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 8 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 248 новых случаев заражения коронавирусом.



179 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 сентября составляет 153 483 человека.



Из них:

3 723 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);

146 777 человек выздоровели (за сутки выздоровели 126 человек);

2 983 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 115 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

191 – жители Харьковского района (в том числе 179 харьковчан);

27 – Чугуевского;

15 – Лозовского;

9 – Купянского;

4 – Изюмского;

2 – Богодуховского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 сентября.