Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 8 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 248 новых случаев заражения коронавирусом.
179 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 сентября составляет 153 483 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 сентября.
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Старайтесь лишний раз не лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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