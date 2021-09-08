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08.09.2021  11:28   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 8 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 248 новых случаев заражения коронавирусом.

179 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 сентября составляет 153 483 человека.

Из них:

  • 3 723 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);
  • 146 777 человек выздоровели (за сутки выздоровели 126 человек);
  • 2 983 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 115 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 191 – жители Харьковского района (в том числе 179 харьковчан);
  • 27 – Чугуевского;
  • 15 – Лозовского;
  • 9 – Купянского;
  • 4 – Изюмского;
  • 2 – Богодуховского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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