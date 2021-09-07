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07.09.2021  10:29   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 7 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли шесть человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 163 новых случаев заражения коронавирусом.

131 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 сентября составляет 153 235 человек.

Из них:

  • 3 716 летальных случаев (за последние сутки умерло 6 человек);
  • 146 651 человек выздоровели (за сутки выздоровели 66 человек);
  • 2 868 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 91 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 135 – жители Харьковского района (в том числе 131 харьковчанин);
  • 12 – Чугуевского;
  • 9 – Богодуховского;
  • 4 – Изюмского;
  • 2 – Купянского;
  • 1 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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