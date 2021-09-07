07.09.2021 10:29 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 7 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли шесть человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 163 новых случаев заражения коронавирусом.



131 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 сентября составляет 153 235 человек.



Из них:

3 716 летальных случаев (за последние сутки умерло 6 человек);

146 651 человек выздоровели (за сутки выздоровели 66 человек);

2 868 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 91 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

135 – жители Харьковского района (в том числе 131 харьковчанин);

12 – Чугуевского;

9 – Богодуховского;

4 – Изюмского;

2 – Купянского;

1 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 сентября.