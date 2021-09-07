Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 7 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 163 новых случаев заражения коронавирусом.
131 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 сентября составляет 153 235 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 сентября.
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