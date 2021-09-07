07.09.2021 10:49 Рита Парфенова

Сэкономила на проезде: жительнице Харькова ампутировало ногу товарняком

Женщина доставлена в районную больницу.



Фото из открытых источников

Вечером 6 сентября с харьковчанкой, нарушившей правила безопасности, произошел несчастный случай на станции Ингулец в городе Кривой Рог, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.



Как установили полицейские, около восьми часов вечера на сортировочной станции «Ингулец» по улице Александра Станкова, 2, в г. Кривой Рог 39-летняя жительница Харькова пыталась запрыгнуть в вагон движущегося товарного поезда.



Однако женщина не рассчитала прыжок, упала на рельсы и попала под колеса движущегося состава. В результате пострадавшая получила повреждения в виде травматической ампутации левой стопы и была госпитализирована в городскую больницу №17.



Дежурная по станции в 20.14 сообщила в полицию о случившемся. Сведения внесены в Единый учет. Предварительно происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 276 УК

(Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, причинившие потерпевшему средней тяжести или тяжкие телесные повреждения). Следствие продолжается.



Ранее мы писали, что 5 августа 2021 года около 10:00 в районе перегона Липовая Роща и Покотиловка железнодорожной станции Харьков-Пассажирский, расположенного по улице Бульварная, пассажирский поезд сообщением Днепр-Харьков смертельно травмировал пешехода.