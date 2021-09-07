Сэкономила на проезде: жительнице Харькова ампутировало ногу товарняком

Женщина доставлена в районную больницу.
Вечером 6 сентября с харьковчанкой, нарушившей правила безопасности, произошел несчастный случай на станции Ингулец в городе Кривой Рог, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Как установили полицейские, около восьми часов вечера на сортировочной станции «Ингулец» по улице Александра Станкова, 2, в г. Кривой Рог 39-летняя жительница Харькова пыталась запрыгнуть в вагон движущегося товарного поезда.
Однако женщина не рассчитала прыжок, упала на рельсы и попала под колеса движущегося состава. В результате пострадавшая получила повреждения в виде травматической ампутации левой стопы и была госпитализирована в городскую больницу №17.
Дежурная по станции в 20.14 сообщила в полицию о случившемся. Сведения внесены в Единый учет. Предварительно происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 276 УК
(Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, причинившие потерпевшему средней тяжести или тяжкие телесные повреждения). Следствие продолжается.
Ранее мы писали, что 5 августа 2021 года около 10:00 в районе перегона Липовая Роща и Покотиловка железнодорожной станции Харьков-Пассажирский, расположенного по улице Бульварная, пассажирский поезд сообщением Днепр-Харьков смертельно травмировал пешехода.
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