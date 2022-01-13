Под Харьковом поезд насмерть сбил женщину

Погибшая по непонятным причинам оказалась на железнодорожных путях.
О смертельном происшествии на железнодорожной станции «Кегичевка» сообщили в оперативной сводке происшествий в Харьковской области за сутки, передает РЕДПОСТ.
ЧП произошло около половины десятого вечера 12 января на железнодорожной станции в пгт Кегичевка Красноградского района, на улице Первомайской. 57-летняя женщина была смертельно травмирована электропоездом №6660, ехавшим из города Полтавы в город Лозовую Харьковской области.
Причины, по которым пострадавшая оказалась на железнодорожных путях, неизвестны. По словам машиниста, она сидела на железнодорожном пути и не реагировала на сигналы поезда.
От полученных телесных повреждений потерпевшая погибла на месте происшествия. Задержка движения поезда составила 1 час. 50 мин.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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