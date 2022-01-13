В Харькове отключат отопление и горячую воду в двух районах города 14 января

13.01.2022 12:26 Евгений Клочко

Подача отопления и горячей воды в части домов Шевченковского и Киевского районов Харькова будет временно прекращена в пятницу, 15 января.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети". В связи с ремонтными работами в Московском районе, по ул. Гвардейцев Широнинцев, 28/64,14 января с 9:00 до 21:00 будут отключены отопление и горячее водоснабжение в 6 жилых домах и 1 ведомстве, ограниченных улицами Гвардейцев Широнинцев и Бучмы.

Одновременно с этим в Шевченковском районе 14 января с 8:30 до 23:00 отключат отопление в 9 детских садах, 7 школах, 3 медучреждениях и 151 жилом доме. А горячая вода будет отсутствовать в 145 домах, 8 детсадах, 7 школах и 3 медучреждениях. Отключение будет ограничено проспектом Людвига Свободы, улицей Ахсарова, проспектом Победы и улицей Архитекторов

На предприятии сообщили, что теплоснабжение возобновят сразу после окончания ремонтных работ.