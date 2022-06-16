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16.06.2022  19:39   Дмитрий Колоней

Перерасчет за горячую воду: как подать заявление в Харькове пояснили в ХТС

«Харьковские тепловые сети» разъяснили как заполнить заявление для перерасчета оплаты за услуги внутренне перемещенным лицам.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети» для оформления заявления:
  1. Можно предоставить фото или скрин с электронного сервиса «Дія» справки ВПЛ (справка должна быть в форме «полная информация»).
  2. Также при оформлении заявления потребители должны обращаться не к конкретному должностному лицу, а в «шапке» письма сверху указать следующее: КП «Харьковские тепловые сети», ФИО заявителя, адрес, по которому необходимо выполнить перерасчет.
  3. При направлении обращения по электронной почте рассматриваются как обращения, оформленные как электронное письмо, так и обращения, в которых добавлены скрин/фото заявления.
 

Обязательно должны быть: 

  1. адрес, по которому необходимо выполнить перерасчет,
  2. справка (справки) ВПЛ.
 
Текст заявления потребителя может быть в произвольной форме, например: «Просим выполнить перерасчет по горячей воде по такому-то адресу и на столько-то человек», - пояснили в ХТС.
 
Напомним, что абонентам, у которых нет счетчиков горячей воды и которые из-за войны были вынуждены выехать из Харькова, сделают перерасчет начислений за услуги.
 

Для рассмотрения вопроса о перерасчете начислений по горячей воде (в случае отсутствия квартирного прибора учета горячей воды) необходимо подать:

 
  1. Заявление
  2. Копию одного из документов, подтверждающих временное непроживание абонента (справка временно перемещенного лица,
  3. Справку о временном месте жительства, лечения, работы).
 
Заявление и документы можно отправить по электронной почте: [email protected] или по почте: г. Харьков, 61037, ул. Мефодиевска.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  перерасчет, горячая вода, харьков, хтс, впл, переселенцы
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