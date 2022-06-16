16.06.2022 19:39 Дмитрий Колоней
Перерасчет за горячую воду: как подать заявление в Харькове пояснили в ХТС
«Харьковские тепловые сети» разъяснили как заполнить заявление для перерасчета оплаты за услуги внутренне перемещенным лицам.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети» для оформления заявления:
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Можно предоставить фото или скрин с электронного сервиса «Дія» справки ВПЛ (справка должна быть в форме «полная информация»).
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Также при оформлении заявления потребители должны обращаться не к конкретному должностному лицу, а в «шапке» письма сверху указать следующее: КП «Харьковские тепловые сети», ФИО заявителя, адрес, по которому необходимо выполнить перерасчет.
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При направлении обращения по электронной почте рассматриваются как обращения, оформленные как электронное письмо, так и обращения, в которых добавлены скрин/фото заявления.
Обязательно должны быть:
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адрес, по которому необходимо выполнить перерасчет,
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справка (справки) ВПЛ.
Текст заявления потребителя может быть в произвольной форме, например: «Просим выполнить перерасчет по горячей воде по такому-то адресу и на столько-то человек», - пояснили в ХТС.
Напомним, что абонентам, у которых нет счетчиков горячей воды и которые из-за войны были вынуждены выехать из Харькова, сделают перерасчет начислений за услуги.
Для рассмотрения вопроса о перерасчете начислений по горячей воде (в случае отсутствия квартирного прибора учета горячей воды) необходимо подать:
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Заявление
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Копию одного из документов, подтверждающих временное непроживание абонента (справка временно перемещенного лица,
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Справку о временном месте жительства, лечения, работы).
Заявление и документы можно отправить по электронной почте: [email protected]
или по почте: г. Харьков, 61037, ул. Мефодиевска.
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