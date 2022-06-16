16.06.2022 19:39 Дмитрий Колоней

Перерасчет за горячую воду: как подать заявление в Харькове пояснили в ХТС

«Харьковские тепловые сети» разъяснили как заполнить заявление для перерасчета оплаты за услуги внутренне перемещенным лицам.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети» для оформления заявления:

Можно предоставить фото или скрин с электронного сервиса «Дія» справки ВПЛ (справка должна быть в форме «полная информация»). Также при оформлении заявления потребители должны обращаться не к конкретному должностному лицу, а в «шапке» письма сверху указать следующее: КП «Харьковские тепловые сети», ФИО заявителя, адрес, по которому необходимо выполнить перерасчет. При направлении обращения по электронной почте рассматриваются как обращения, оформленные как электронное письмо, так и обращения, в которых добавлены скрин/фото заявления.

Обязательно должны быть:

адрес, по которому необходимо выполнить перерасчет, справка (справки) ВПЛ.

Текст заявления потребителя может быть в произвольной форме, например: «Просим выполнить перерасчет по горячей воде по такому-то адресу и на столько-то человек», - пояснили в ХТС.

Напомним, что абонентам, у которых нет счетчиков горячей воды и которые из-за войны были вынуждены выехать из Харькова, сделают перерасчет начислений за услуги.

Для рассмотрения вопроса о перерасчете начислений по горячей воде (в случае отсутствия квартирного прибора учета горячей воды) необходимо подать:

Заявление Копию одного из документов, подтверждающих временное непроживание абонента (справка временно перемещенного лица, Справку о временном месте жительства, лечения, работы).

Заявление и документы можно отправить по электронной почте: [email protected] или по почте: г. Харьков, 61037, ул. Мефодиевска.