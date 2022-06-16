16.06.2022 19:57 Дмитрий Колоней

В Харькове исчезнет троллейбусный и появится еще один автобусный маршрут

С пятницы в Харькове на ХТЗ из двух курсирующих троллейбусов останется один.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент инфраструктуры, с пятницы 17 июня 2022 года, из двух троллейбусных маршрутов на ХТЗ на линии останется только один и выйдет на линию новый автобусный маршрут.

Будут объединены два троллейбусных маршрута:

Маршрут троллейбуса №7 (разворотный круг «Восточный» - ст. м. «Армейская») с маршрутом №36 (разворотный круг «ул. 12 Апреля» - ст. м. «Армейская»). Объединенный маршрут получит №7.

Появится новый автобусный маршрут:

Начнет курсировать автобус №128: ст. м. «Пр. Гагарина» - ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Биологическая (Диканевка) - ул. Грековская - ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского - ст. м. «Пр. Гагарина». Интервал движения - 44 минуты.