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16.06.2022  20:21   Дмитрий Колоней

Враг использует методы психологического давления на горожан - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов развенчал ряд информационных фейков.


Враг использует методы психологического давления на горожан - Игорь Терехов
Как сообщает РЕДПОСТ,  Харьковский городской голова Игорь Терехов опроверг в своем видеообращении ряд мифов. По его словам, в последние дни враг использует методы психологического давления на горожан. Например, вчера на многих подъездах появились объявления с призывом оставлять открытыми входные двери в квартиры якобы по требованию украинской армии и теробороны для обустройства огневых позиций. Игорь Терехов подчеркнул, что это ложь. 
 
Также не соответствует действительности информация о призыве городского головы к главврачам закупить атропин на случай химической атаки. Игорь Терехов отметил, что действительно собирал сегодня медиков, но только для того, чтобы поблагодарить их за труд и поздравить с наступающим профессиональным праздником. 
 
Кроме того, мэр Харькова заявил, что после того, как он объявил о том, что уедет в Мадрид на встречу с архитектором Норманом Фостером и инвесторами послевоенного восстановления Харькова, появились слухи о том, что он не вернется в город. 
 
«Это ложь. Я не уехал из города в самые сложные моменты, когда ситуация в Харькове была более напряженная. Я не бросаю Харьков и сейчас. Это мой город, а мы с вами за эти месяцы войны стали фактически одной семьей. Я вернусь в Харьков к концу следующей недели, проведя все необходимые переговоры. Я постоянно буду на связи, и буду информировать вас о ходе работы», - обратился к горожанам городской голова. 
 
Он призвал харьковчан не верить фейкам, которые сейчас целенаправленно продуцируют и распространяют. По его словам, у российского агрессора есть специальные подразделения для этих целей, но им не удастся запугать, деморализовать и посеять панику среди горожан. 
 
«Я верю в мудрость харьковчан, которые не «поведутся» на эти выдумки нашего врага.  Победа будет за нами!» - подчеркнул мэр Харькова.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, фейки, харьков
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