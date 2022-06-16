16.06.2022 20:21 Дмитрий Колоней

Враг использует методы психологического давления на горожан - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов развенчал ряд информационных фейков.



Враг использует методы психологического давления на горожан - Игорь Терехов



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов опроверг в своем видеообращении ряд мифов. По его словам, в последние дни враг использует методы психологического давления на горожан. Например, вчера на многих подъездах появились объявления с призывом оставлять открытыми входные двери в квартиры якобы по требованию украинской армии и теробороны для обустройства огневых позиций. Игорь Терехов подчеркнул, что это ложь.

Также не соответствует действительности информация о призыве городского головы к главврачам закупить атропин на случай химической атаки. Игорь Терехов отметил, что действительно собирал сегодня медиков, но только для того, чтобы поблагодарить их за труд и поздравить с наступающим профессиональным праздником.

Кроме того, мэр Харькова заявил, что после того, как он объявил о том, что уедет в Мадрид на встречу с архитектором Норманом Фостером и инвесторами послевоенного восстановления Харькова, появились слухи о том, что он не вернется в город.

«Это ложь. Я не уехал из города в самые сложные моменты, когда ситуация в Харькове была более напряженная. Я не бросаю Харьков и сейчас. Это мой город, а мы с вами за эти месяцы войны стали фактически одной семьей. Я вернусь в Харьков к концу следующей недели, проведя все необходимые переговоры. Я постоянно буду на связи, и буду информировать вас о ходе работы», - обратился к горожанам городской голова.

Он призвал харьковчан не верить фейкам, которые сейчас целенаправленно продуцируют и распространяют. По его словам, у российского агрессора есть специальные подразделения для этих целей, но им не удастся запугать, деморализовать и посеять панику среди горожан.

«Я верю в мудрость харьковчан, которые не «поведутся» на эти выдумки нашего врага. Победа будет за нами!» - подчеркнул мэр Харькова.