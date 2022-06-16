16.06.2022 20:57 Дмитрий Колоней

Агрессия РФ и петиция о статусе "ребенок войны" : ответ Президента Украины

В Украине набрала более 25 тысяч подписей петиция о присвоении детям которым на момент вторжения РФ возраст до 18 лет статуса "ребенок войны" с назначением ежемесячно финансовой помощьи пожизненно.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Официальное интернет-представительство Президента Украины, Владимир Зеленский прокоммпентровал набравшую более 25 тысяч подписей петицию о присвоении детям которым на момент вторжения РФ возраст до 18 лет статуса "ребенок войны" с назначением ежемесячно финансовой помощьи пожизненно.

Глава государства отметил,что им рассмотрена данная петиция. Владимир Зеленский поблаголарил всех, кто присоединился к этой петиции, а также за активную гражданскую позицию. и сообщил, что в соответствии с Конституцией Украины правовой статус детей, пострадавших в результате военных действий и

вооруженных конфликтов, определен Законом Украины «Об охране детства».Согласно этому Закону на государство возложена обязанность принимать всех необходимые меры для обеспечения защиты детей, находящихся в зоне

военных действий и вооруженных конфликтов, детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, ухода за ними и воссоединения их с членами семьи.

Также детям, которым установлена ​​инвалидность в результате полученных натерритории Украины повреждений здоровья, вызванных взрывоопаснымипредметами, назначается единовременная компенсация по Закону Украины «О

противоминную деятельность в Украине» и постановлением Кабинета Министров Украины

от 29.09.2021 №1020.

"В то же время, заявил Владимр Зеленский, - "хочу отметить, что во время войны нарушаются все права ребенка: право на жизнь, право быть с семьей и общиной, право на здоровье, право на развитие личности, а также право на заботу и защиту. Поэтому

государственная поддержка и помощь детям, пострадавшим в результате войны, не имеет ограничиваться только выплатами.

Дети, пережившие оккупацию, обстрелы, эвакуацию, нуждаются в комплексного обновления их прав и реабилитации. Поэтому в Украине разрабатывается Национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки. Цель программы - помочь пострадавшим, в том числе и детям, преодолеть чрезвычайный стресс и последствия травматических событий войны.

С целью анализа ситуации по обеспечению защиты прав ребенка в условиях военного положения, решения ключевых вопросов, связанных с жизнью и безопасностью детей в военное и послевоенное время, наработка соответствующих

предложений, при Офисе Президента Украины создан Совет по вопросам, связанным с жизнью и безопасностью детей в военное и послевоенное время.

В то же время, необходимо заметить, что по Закону Украины «О Кабинете Министров Украины» к основным полномочиям Кабинета Министров Украины принадлежит, в частности, обеспечение проведения государственной социальной политики, принятие мер по повышению реальных доходов населения и обеспечению социальной защиты граждан; обеспечение подготовки проектов законов по государственных социальных и социальных гарантий.

О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции

проинформирует Кабинет Министров Украины."