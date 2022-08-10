10.08.2022 20:58 Дмитрий Колоней

Пенсія "дітям війни": як її отримати

Влада виступила з роз'ясненням щодо виплат цих пенсій.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт "На пенсії". один із пенсіонерів розповів про свою ситуацію: він вийшов на пенсію у 2005 році, у нього за спиною – 19 років наднормативного стажу, але грошей він не отримав.

Пенсіонеру порадили звернутися до Пенсійного фонду. Щоб відповісти напевно, потрібно знати вид пенсії і бачити структуру її складових.

Також пенсіонерам варто звернути увагу на такий факт: доплата за перероблені роки встановлюється не всім видам пенсії. Зазвичай її встановлюють до звичайних пенсій віком.

Водночас військовослужбовці, держслужбовці, науковці та ліквідатори Чорнобильської катастрофи до своїх спеціальних пенсій такої надбавки не отримують.

Надбавки до пенсії дітям війни встановлюються у розмірі 66,43 гривні, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів № 1381 від 28 грудня 2011 р. (із змінами від 25.03.2014 р.). Дізнатися, чи входить така надбавка до структури пенсії, можна при отриманні роздруківки про розмір виплати з Пенсійного фонд.