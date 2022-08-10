    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники прочищають харківські зливи (фото)
10.08.2022  20:31   Дмитрий Колоней

Комунальники прочищають харківські зливи (фото)

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.

Прочищають харківські зливи комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації»,  робітники підприємства 
 
Прочищають харківські зливи комунальники
  • ремонтують дощеприймальні колодязі на вул. Сумський та ін. Петра Григоренка.
  • промивають колектори зливової каналізації спеціальною машиною та прочищають грати дощеприйманих колодязів на пр. Людвіга Свободи.
Прочищають харківські зливи комунальники
 
Тэги:  ливневки, ремонт, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.08 ЖКГ У Харкові ліквідують наслідки негоди (фото) 30.07 ЖКГ На вулицях Харкова ремонтують зливову каналізацію 13.07 ЖКГ Харьковские ливневки проверяют и ремонтируют коммунальные работники
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 