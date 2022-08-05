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05.08.2022  13:13   Рита Парфенова

У Харкові ліквідують наслідки негоди (фото)

Комунальники усувають наслідки зливи і сильного вітру, що пройшли в Харкові в четвер, 4 серпня: чистять зливи і прибирають дерева, що впали.

Новини Харкова: комунальники ліквідують наслідки негоди 4 серпня 2022 року

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.

Так, зранку бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» чистять ґрати дощеприймальних колодязів.

Роботи виконуються на пр. Гагаріна, вул. Северина Потоцького, пр-т Льва Ландау, вул. Свистуна, вул. Сидоренківській.

Новини Харкова: комунальники ліквідують наслідки негоди 4 серпня 2022 року Новини Харкова: комунальники ліквідують наслідки негоди 4 серпня 2022 року

Крім того, через сильні пориви вітру в Харкові впало 23 дерева і 30 гілок за 37 адресами. Таку оперативну інформацію повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.

Станом на 10:00 робітники розпилили 11 дерев та 21 гілку, а вже вивезено 20 дерев та гілок. Роботи продовжуються.

Новини Харкова: комунальники ліквідують наслідки негоди 4 серпня 2022 року

Нагадаємо, 4 серпня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було усунено 10 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядковано 10 оглядових колодязів.

Тэги:  непогода, жкх, упало дерево, ливневки, харьков
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