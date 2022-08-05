05.08.2022 13:13 Рита Парфенова

У Харкові ліквідують наслідки негоди (фото)

Комунальники усувають наслідки зливи і сильного вітру, що пройшли в Харкові в четвер, 4 серпня: чистять зливи і прибирають дерева, що впали.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.



Так, зранку бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» чистять ґрати дощеприймальних колодязів.



Роботи виконуються на пр. Гагаріна, вул. Северина Потоцького, пр-т Льва Ландау, вул. Свистуна, вул. Сидоренківській.





Крім того, через сильні пориви вітру в Харкові впало 23 дерева і 30 гілок за 37 адресами. Таку оперативну інформацію повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.



Станом на 10:00 робітники розпилили 11 дерев та 21 гілку, а вже вивезено 20 дерев та гілок. Роботи продовжуються.

Нагадаємо, 4 серпня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було усунено 10 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядковано 10 оглядових колодязів.