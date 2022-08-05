У Харкові ліквідують наслідки негоди (фото)

Комунальники усувають наслідки зливи і сильного вітру, що пройшли в Харкові в четвер, 4 серпня: чистять зливи і прибирають дерева, що впали.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.
Так, зранку бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» чистять ґрати дощеприймальних колодязів.
Роботи виконуються на пр. Гагаріна, вул. Северина Потоцького, пр-т Льва Ландау, вул. Свистуна, вул. Сидоренківській.
Крім того, через сильні пориви вітру в Харкові впало 23 дерева і 30 гілок за 37 адресами. Таку оперативну інформацію повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.
Станом на 10:00 робітники розпилили 11 дерев та 21 гілку, а вже вивезено 20 дерев та гілок. Роботи продовжуються.
Нагадаємо, 4 серпня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було усунено 10 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядковано 10 оглядових колодязів.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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