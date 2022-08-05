05.08.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Аграрії збирають урожай зернових у Харківській області

Жнива проходять у 5 районах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що в Харківській області не дивлячись на обстріли продовжується збір врожаю ранніх зернових і зернобобових культур.

Як повідомили в Департаменті агропромислового розвитку ХОВА, на сьогодні ранні зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 109,5 тисяч гектар або 31% до площі збирання. Намолочено 401,4 тисят тонн зерна при середній урожайності 36,7 ц/га.

Жнива проходять у 5 районах Харківської області: Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському.

«Аграрії Харківської області внаслідок воєнних дій зазнають великих втрат. Уже постраждало 39 сільськогосподарських підприємств. Через ворожі обстріли згоріло понад 184,6 га пшениці та 2 гектара ячменю», - зазначили в Департаменті АПР Харківської ОВА.

Найбільше зерна намолотили аграрії Красноградського району - 117,7 тисяч тонн при середній урожайності 41,8 ц/га, тут зібрали 48% площ.

Зокрема, у Богодухівському районі (Золочівська громада) згоріло понад 88 га пшениці; у Чугуївському (Зміївська, Печенізька, Слобожанська, Чкаловська, Чугуївська громади) - понад 60,1 га пшениці та 2 га ячменю; в Ізюмському (Барвінківська, Донецька громади) - понад 36,5 га пшениці.