18.11.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області триває збір пізніх зернових та технічних культур

Понад 500 тисяч гектарів аграрних земель Харківської області потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що в Харківській області вже зібрано 1 млн 465 тис. тонн зерна з площі 391 тис. га. За даними заступника голови Харківської ОВА Євгена Іванова, вже намолочено 17% від загальних площ кукурудзи на зерно - 22 тис. га. Зібрано 103 тис. тонн, врожайність складає 46 ц/га. Соняшника зібрано 371 тис. тонн, з площі 165 тис. га – це 67%. Середня врожайність 22,5 ц/га.

«Цьогорічна збиральна кампанія стала важким випробуванням для аграріїв Харківської області переважно через шкоду, яку завдали російські війська. Землі сільськогосподарського призначення страждають від мінного забруднення і прямого фізичного пошкодження», - підкреслив заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов.

За даними Департаменту, тільки на територіях Ізюмського, Куп'янського та частин Харківського, Богодухівського і Чугуївського районів, де велися активні бойові дії, понад 500 тис. га аграрних земель потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у деокупованих пунктах Харківської області відновлюють роботу пункти вакцинації.