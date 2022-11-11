11.11.2022 15:30 Віталій Хінєвіч

Збір круп’яних культур закінчили у Харківській області

Попри військову агресію рф в Україні, сільгоспвиробники продовжують збір пізніх сільськогосподарських культур у Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що станом на сьогодні вже оброблено 79% площі збирання. Загалом зібрано 1 млн 458 тисяч тонн зернових та зернобобових культур.

Зокрема, завершено збір круп’яних культур. Проса намолочено майже 11 тисяч тонн, а гречки – 4 тисячі тонн.

Також триває збір технічних культур. Серед них соняшника намолочено майже 342 тисячі тонн та сої – 28 тисяч тонн.

За прогнозами, в цьому році планують зібрати 2,2 млн тонн зернових та зернобобових. Як зазначили у Департаменті агропромислового розвитку ХОВА, вирощений врожай має задовольнити внутрішні потреби Харківщини і частково забезпечити запит на експорт.

Паралельно зі жнивами триває посівна кампанія під врожай 2023 року. Озимі зернові культури вже посіяно на площі 150 тисяч га, що становить 67% від запланованого об’єму.