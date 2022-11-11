    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Збір круп’яних культур закінчили у Харківській області
11.11.2022  15:30   Віталій Хінєвіч

Збір круп’яних культур закінчили у Харківській області

Попри військову агресію рф в Україні, сільгоспвиробники продовжують збір пізніх сільськогосподарських культур у Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.

врожай
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що станом на сьогодні вже оброблено 79% площі збирання. Загалом зібрано 1 млн 458 тисяч тонн зернових та зернобобових культур.
 
Зокрема, завершено збір круп’яних культур. Проса намолочено майже 11 тисяч тонн, а гречки – 4 тисячі тонн.
 
Також триває збір технічних культур. Серед них соняшника намолочено майже 342 тисячі тонн та сої – 28 тисяч тонн.
 
За прогнозами, в цьому році планують зібрати 2,2 млн тонн зернових та зернобобових. Як зазначили у Департаменті агропромислового розвитку ХОВА, вирощений врожай має задовольнити внутрішні потреби Харківщини і частково забезпечити запит на експорт.
 
Паралельно зі жнивами триває посівна кампанія під врожай 2023 року. Озимі зернові культури вже посіяно на площі 150 тисяч га, що становить 67% від запланованого об’єму.
 
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, урожай
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.11 Дороги та транспорт У Харкові проведуть масштабну реконструкцію та розширення трамвайної інфраструктури 11.11 ЖКГ Харківобленерго представило новий графік відключення світла 11.11 Дороги та транспорт Продаж квитків на поїзд «Харків-Умань» відкрито
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 