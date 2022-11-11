Збір круп’яних культур закінчили у Харківській області

Попри військову агресію рф в Україні, сільгоспвиробники продовжують збір пізніх сільськогосподарських культур у Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.
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Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Сьогодні відзначаються два протилежні у плані економії свята: Міжнародний День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.
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