04.11.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області зібрали фактично 1,5 мільйона тонн врожаю

Триває збір пізніх зернових культур у Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, наразі вже оброблено 78% площі збирання, зібрано 1 млн 443,4 тис. тонн зернових і зернобобових культур.

Зокрема, триває збір технічних сортів зернових культур. Соняшника зібрали 231,8 тис. тонн, а сої - 25,4 тис. тонн.

За прогнозами, цього сезону планують зібрати 2,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Це має задовольнити внутрішні потреби Харківщини і частково забезпечити запит на експорт.

Триває посівна компанія під врожай 2023 року. Цього сезону засіють озимі на площі 232,8 тисячі гектарів.

Нагадаємо, у Вінниці збирають речі першої необхідності для мешканців Балаклії.