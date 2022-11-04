У Харківській області зібрали фактично 1,5 мільйона тонн врожаю

Триває збір пізніх зернових культур у Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.
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Переговори та організаційні питання – ось що здатне принести прибуток. День дуже вдалий для просування своїх ідей.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Сьогодні своє професійне свято святкують працівники залізничного транспорту України.
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