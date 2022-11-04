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04.11.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області зібрали фактично 1,5 мільйона тонн врожаю

Триває збір пізніх зернових культур у Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.

врожай
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, наразі вже оброблено 78% площі збирання, зібрано 1 млн 443,4 тис. тонн зернових і зернобобових культур.
 
Зокрема, триває збір технічних сортів зернових культур. Соняшника зібрали 231,8 тис. тонн, а сої - 25,4 тис. тонн.
 
За прогнозами, цього сезону планують зібрати 2,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Це має задовольнити внутрішні потреби Харківщини і частково забезпечити запит на експорт.
 
Триває посівна компанія під врожай 2023 року. Цього сезону засіють озимі на площі 232,8 тисячі гектарів.
 
Нагадаємо, у Вінниці збирають речі першої необхідності для мешканців Балаклії.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, урожай
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