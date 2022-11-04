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04.11.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

У Вінниці збирають речі першої необхідності для мешканців Балаклії

В межах проєкту “Разом!” стартувала акція зі збору речей для мешканців деокупованого міста Балаклії. Збір триватиме до 9 листопада.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську раду.
 
Повідомляється, що у рамках проєкту “Разом!” міста України отримують статус міст-друзів деокупованих міст, для яких і збирають допомогу. Для Балаклії  таким містом стала Вінниця.
 
В рамках проєкту збирають, зокрема, такі речі:
 
  • велосипеди;
  • мобільні телефони (оскільки у багатьох людей немає зв’язку);
  • теплі речі (ковдри, грілки, спальники, хімічні грілки, туристичні пальники і примуси);
  • українські книги та журнали;
  • ліхтарі, свічки;
  • музичні інструменти;
  • листи з теплими словами підтримки.
Варто зазначити, що проєкт “Разом” започаткував “Культурний десант”.
 
Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік відключення світла.
 
Источник:   Балаклійська міська рада
 Тэги:  харьков, помощь
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