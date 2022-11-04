04.11.2022 13:40 Віталій Хінєвіч

У Вінниці збирають речі першої необхідності для мешканців Балаклії

В межах проєкту “Разом!” стартувала акція зі збору речей для мешканців деокупованого міста Балаклії. Збір триватиме до 9 листопада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську раду.

Повідомляється, що у рамках проєкту “Разом!” міста України отримують статус міст-друзів деокупованих міст, для яких і збирають допомогу. Для Балаклії таким містом стала Вінниця.

В рамках проєкту збирають, зокрема, такі речі:

велосипеди;

мобільні телефони (оскільки у багатьох людей немає зв’язку);

теплі речі (ковдри, грілки, спальники, хімічні грілки, туристичні пальники і примуси);

українські книги та журнали;

ліхтарі, свічки;

музичні інструменти;

листи з теплими словами підтримки.

Варто зазначити, що проєкт “Разом” започаткував “Культурний десант”.

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