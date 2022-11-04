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04.11.2022  13:25   Рита Парфенова

Харківгаз нагадує, як можна передати показання газового лічильника

С 1 по 5 число нового місяця потрібно передавати показання газових лічильників.

показания счетчика газа

Про це розповіли в АТ «Харківгаз, передає РЕДПОСТ.

У постачальника послуги нагадали, що показання потрібно передавати газорозподільній компанії, як і раніше.

Номер особового рахунку у газорозподільній компанії складається з 10 цифр. Саме його потрібно використовувати, якщо ви вперше реєструєтеся на сервісах 104.

Передавайте показання вчасно – з 1 до 5 числа нового місяця. Інакше вам нарахують споживання за плановими показаннями.

Для передачи показань є сервіси  та мобільні додатки 104.ua:

Нагадаємо, комунальники закликають харків'ян передати показання приладів обліку води.

 

Источник:   АТ Харківгаз
 Тэги:  газ, счетчик, показания, харьков
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