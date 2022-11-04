Харківгаз нагадує, як можна передати показання газового лічильника

Про це розповіли в АТ «Харківгаз, передає РЕДПОСТ. У постачальника послуги нагадали, що показання потрібно передавати газорозподільній компанії, як і раніше.

Номер особового рахунку у газорозподільній компанії складається з 10 цифр. Саме його потрібно використовувати, якщо ви вперше реєструєтеся на сервісах 104.

Передавайте показання вчасно – з 1 до 5 числа нового місяця. Інакше вам нарахують споживання за плановими показаннями.