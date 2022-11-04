    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківобленерго представило новий графік відключення світла
04.11.2022  13:00   Віталій Хінєвіч

Харківобленерго представило новий графік відключення світла

У Харківській області діятиме новий графік відключення електропостачання.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.
 
Повідомляється, що з 7 по 13 листопада діятиме новий графік погодинних відключень світла у Харківській області.
 
У новому графіку, як і раніше, представлено 12 черг відключення електропостачання. Проте годинні рамки дещо змінилися:
 
  • 1 очередь: 08:00 — 11:00
  • 2 очередь: 9:00 — 12:00
  • 3 очередь: 10:00 — 13:00
  • 4 очередь: 11:00 — 14:00
  • 5 очередь: 12:00 — 15:00
  • 6 очередь: 13:00 — 16:00
  • 7 очередь: 14:00 — 17:00
  • 8 очередь: 15:00 — 18:00
  • 9 очередь: 17:00 — 20:00
  • 10 очередь: 18:00 — 21:00
  • 11 очередь: 19:00 — 22:00
  • 12 очередь: 07:00 — 10:00
З повним графіків погодинного відключення, можна ознайомитись на сайті.
 
Нагадаємо, харківські комунальники усувають пошкодження на водоводах.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 ЖКГ Харківські комунальники усувають пошкодження на водоводах 03.11 ЖКГ Частина мешканців Холодногірського району залишиться без електрики 03.11 ЖКГ Комунальники усувають 13 пошкоджень на водоводах у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 