04.11.2022 13:00 Віталій Хінєвіч

Харківобленерго представило новий графік відключення світла

У Харківській області діятиме новий графік відключення електропостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.

Повідомляється, що з 7 по 13 листопада діятиме новий графік погодинних відключень світла у Харківській області.

У новому графіку, як і раніше, представлено 12 черг відключення електропостачання. Проте годинні рамки дещо змінилися:

1 очередь: 08:00 — 11:00

2 очередь: 9:00 — 12:00

3 очередь: 10:00 — 13:00

4 очередь: 11:00 — 14:00

5 очередь: 12:00 — 15:00

6 очередь: 13:00 — 16:00

7 очередь: 14:00 — 17:00

8 очередь: 15:00 — 18:00

9 очередь: 17:00 — 20:00

10 очередь: 18:00 — 21:00

11 очередь: 19:00 — 22:00

12 очередь: 07:00 — 10:00

З повним графіків погодинного відключення, можна ознайомитись на сайті

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