04.11.2022 13:00 Віталій Хінєвіч
Харківобленерго представило новий графік відключення світла
У Харківській області діятиме новий графік відключення електропостачання.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківобленерго.
Повідомляється, що з 7 по 13 листопада діятиме новий графік погодинних відключень світла у Харківській області.
У новому графіку, як і раніше, представлено 12 черг відключення електропостачання. Проте годинні рамки дещо змінилися:
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1 очередь: 08:00 — 11:00
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2 очередь: 9:00 — 12:00
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3 очередь: 10:00 — 13:00
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4 очередь: 11:00 — 14:00
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5 очередь: 12:00 — 15:00
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6 очередь: 13:00 — 16:00
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7 очередь: 14:00 — 17:00
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8 очередь: 15:00 — 18:00
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9 очередь: 17:00 — 20:00
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10 очередь: 18:00 — 21:00
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11 очередь: 19:00 — 22:00
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12 очередь: 07:00 — 10:00
З повним графіків погодинного відключення, можна ознайомитись на сайті
.
Нагадаємо, харківські комунальники усувають
пошкодження на водоводах.
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