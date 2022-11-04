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04.11.2022  12:46   Рита Парфенова

Бал хризантем у Харкові (фото)

Восени на клумбах Харкова по багаторічній традиції висаджують кущові хризантеми.

Бал хризантем у Харкові

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на СКП «Харківзеленбуд», цієї осені озеленювачі підприємства також не оминули цю традицію. Близько 1000 кущів були вирощені в теплицях підприємства.

Квіти не просто висадили на клумби міста, з них створили квітучі панно, присвячені  щорічному «Балу хризантем».

Квітковими композиціями можна помилуватися на площі перед оперним театром, на ст. м. «Університет», пр. Науки та пл. Конституції.

Фото: СКП «Харківзеленбуд» ХМР

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Источник:   СКП «Харківзеленбуд» ХМР
 Тэги:  клумба, бал хризантем, харьков
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