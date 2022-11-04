04.11.2022 12:46 Рита Парфенова

Бал хризантем у Харкові (фото)

Восени на клумбах Харкова по багаторічній традиції висаджують кущові хризантеми.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на СКП «Харківзеленбуд», цієї осені озеленювачі підприємства також не оминули цю традицію. Близько 1000 кущів були вирощені в теплицях підприємства.



Квіти не просто висадили на клумби міста, з них створили квітучі панно, присвячені щорічному «Балу хризантем».



Квітковими композиціями можна помилуватися на площі перед оперним театром, на ст. м. «Університет», пр. Науки та пл. Конституції.

Фото: СКП «Харківзеленбуд» ХМР

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