Бал хризантем у Харкові (фото)

Восени на клумбах Харкова по багаторічній традиції висаджують кущові хризантеми.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на СКП «Харківзеленбуд», цієї осені озеленювачі підприємства також не оминули цю традицію. Близько 1000 кущів були вирощені в теплицях підприємства.
Квіти не просто висадили на клумби міста, з них створили квітучі панно, присвячені щорічному «Балу хризантем».
Квітковими композиціями можна помилуватися на площі перед оперним театром, на ст. м. «Університет», пр. Науки та пл. Конституції.
Фото: СКП «Харківзеленбуд» ХМР
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