04.11.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають пошкодження на водоводах

Ремонтники оперативно відновлюють подачу води харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 3 листопада бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно усунено 11 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 11 оглядових колодязів.

Зокрема, ремонтники Холодногірського району оперативними темпами усунули складне ушкодження на водоводі діаметром 1200 мм у районі Окружної дороги.

«З поставленим завданням досвідчена бригада під керівництвом Віктора Грибова впоралася в стислий термін. Цьому сприяли злагоджені та чіткі дії ремонтників, а також наявність необхідної спецтехніки, обладнання та матеріалів. У ході проведення комплексних заходів були якісно проведені земляні та зварювальні роботи на технічно зношеній ділянці трубопроводу, після чого територію упорядкували», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко.

Сьогодні, 3 листопада, бригади АВР Комплексу "Харківводопостачання" взяли в роботу 18 пошкоджених ділянок трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, два дні в одному з районів Харкова відключитимуть електрику : нові дати.