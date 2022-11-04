04.11.2022 12:27 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 4 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 3 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 90 легкових авто;

«Угринів» - 50 легкових авто;

«Рава-Руська» - 30 легкових авто, 2 автобуси;

«Краківець» - 60 легкових авто;

«Шегині» - 20 легкових авто, 80 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 20 легкових авто, 1 автобус.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто;

«Лужанка» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 60 легкових авто.

Нагадаємо, 3 листопада вирушив перший комбінований рейс рейкового автобуса з Харкова до Куп'янська.