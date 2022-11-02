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02.11.2022  19:19   Дмитро Колонєй

Починае діяти перший маршрут рейкового автобуса, що зв'яже Харків з Куп'янськом

Маршрут Харків-Куп'янськ буде першим комбінованим рейсом Укрзалізниці.

Починає курсувати перший маршрут рейкового автобуса, що зв'яже Харків з Куп'янськом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Укрзалізницю, 3 листопада 2022 року вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова, який зв'яже мегаполіс з Куп'янськом.
 
«Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська — безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення, — розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. — Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі». 
  • Прямий рейс №6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35. 
Вартість проїзду становить 43 грн. 
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  железная дорога, купянск, харьков
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