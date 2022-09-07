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07.09.2022  16:59   Дмитро Колонєй

Три роки обкрадав залізницю: у Харкові під підозрою посадовець

У Харкові повідомили про підозру керівнику підрозділу АТ «Укрзалізниця».

Обкрадав залізницю посадовець у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, підозрюваний, будучи службовою особою, у період з 2018 по 2020 рік вносив неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу підпорядкованих йому працівників, які насправді в цей час своїх обов’язків не виконували і були відсутні на робочих місцях, перебуваючи за кордоном. У результаті ці співробітники безпідставно отримували заробітну плату.
 
Дії підозрюваного призвели до розтрати бюджетних коштів на суму майже 150 тис. грн. Наразі зловмисник переховується від слідства, його оголошено в розшук.
 
Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, железная дорога
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