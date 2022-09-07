07.09.2022 16:59 Дмитро Колонєй
Три роки обкрадав залізницю: у Харкові під підозрою посадовець
У Харкові повідомили про підозру керівнику підрозділу АТ «Укрзалізниця».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, підозрюваний, будучи службовою особою, у період з 2018 по 2020 рік вносив неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу підпорядкованих йому працівників, які насправді в цей час своїх обов’язків не виконували і були відсутні на робочих місцях, перебуваючи за кордоном. У результаті ці співробітники безпідставно отримували заробітну плату.
Дії підозрюваного призвели до розтрати бюджетних коштів на суму майже 150 тис. грн. Наразі зловмисник переховується від слідства, його оголошено в розшук.
Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0