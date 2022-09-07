07.09.2022 16:35 Віталій Хінєвіч

«Збережіть українську культуру»: проходить збір коштів на відновлення музею Григорія Сковороди

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з телеком-оператором Vodafone Ukraine презентували проєкт «Збережіть українську культуру», спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам'яток культурної спадщини в Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що 7 травня 2022 музей Григорія Сковороди був знищений внаслідок цілеспрямованого і прицільного ракетного обстрілу. Того дня російський снаряд влетів під дах будівлі – спалахнула пожежа і вогонь охопив все приміщення.

В експозиції музею зберігалися видання творів Сковороди, література про нього, книги античних, середньовічних та новочасних філософів і поетів, які вивчав Сковорода, етнографічні предмети, картини й графічні роботи, пов'язані зі Сковородою. В експозиції також були деякі особисті речі Сковороди.

Історичне значення має й прилеглий старовинний парк, планування якого з часів Сковороди практично не змінилося. У парку до початку обстрілів збереглася криниця, місце першого поховання філософа, його могила, пам'ятник, упорядкована скульптурна «філософська алея».

На щастя, найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце, але меморіальний будинок зазнав непоправних втрат.

Допомогти музею можна за посиланням