07.09.2022 16:19 Дмитро Колонєй

ЗСУ та місцеве населення не дають окупантам підготувати референдум

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, зпосиланням на ГУР МО України,псевдоволевиявлення росіянам не дають підготувати Збройні Сили України та місцеве населення, яке чинить опір.

За словами представника ГУР МО України Андрія Юсова в ефірі марафону “Незламна країна”, окупанти можуть оголосити якусь дію, але суть псевдореферендуму – це, все ж таки, імітація якоїсь легітимності процесу.

"Так-от ані Збройні Сили України, ані суспільство в цілому не дають росіянам навіть можливості імітувати цей процес. І, звичайно, світ одразу відкине і навіть саму спробу подібного референдуму – це буде несерйозно. Я думаю, що самі окупанти розуміють безперспективність навіть спроб серйозно підходити до так званих референдумів”, – зазначив представник воєнної розвідки України.