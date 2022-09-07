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07.09.2022  17:10   Віталій Хінєвіч

Європа розширює підтримку українських науковців та інноваторів

Українців залучать до проєктів, які уже реалізуються в межах європейської програми.

лабораторія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Освіта.ua».
 
Повідомляється, що зокрема, у межах програми «Horizon4Ukraine» українських дослідників та фахівців залучатимуть до проєктів, які уже реалізуються в межах європейської програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа».
 
Можливі пропозиції співпраці містяться на головній сторінці порталу Європейської комісії «Funding and Tenders Portal». Наразі вибір можна зробити серед 424 пропозицій, кількість яких постійно збільшується.
 
Пошук можна здійснити за ключовими словами або ж за назвою проєкту, країною, організацією або датою завантаження пропозиції.
 
Після вибору проєкту претендент має звернутись з коротким мотиваційним зверненням до координатора.
 
У зверненні необхідно висловити зацікавленість у долученні до проєкту, а також зазначити, чим ви можете бути корисними під час його реалізації.
 
Нагадаємо, в Україні доступні електронні підручники для освітнього процесу.
 
Источник:   Освіта.ua
 Тэги:  образование
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