07.09.2022 17:10 Віталій Хінєвіч
Європа розширює підтримку українських науковців та інноваторів
Українців залучать до проєктів, які уже реалізуються в межах європейської програми.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на «Освіта.ua».
Повідомляється, що зокрема, у межах програми «Horizon4Ukraine»
українських дослідників та фахівців залучатимуть до проєктів, які уже реалізуються в межах європейської програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа».
Можливі пропозиції співпраці містяться на головній сторінці порталу Європейської комісії «Funding and Tenders Portal»
. Наразі вибір можна зробити серед 424 пропозицій, кількість яких постійно збільшується.
Пошук можна здійснити за ключовими словами або ж за назвою проєкту, країною, організацією або датою завантаження пропозиції.
Після вибору проєкту претендент має звернутись з коротким мотиваційним зверненням до координатора.
У зверненні необхідно висловити зацікавленість у долученні до проєкту, а також зазначити, чим ви можете бути корисними під час його реалізації.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости