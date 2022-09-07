07.09.2022 17:10 Віталій Хінєвіч

Європа розширює підтримку українських науковців та інноваторів

Українців залучать до проєктів, які уже реалізуються в межах європейської програми.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Освіта.ua».

Повідомляється, що зокрема, у межах програми «Horizon4Ukraine» українських дослідників та фахівців залучатимуть до проєктів, які уже реалізуються в межах європейської програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа».

Можливі пропозиції співпраці містяться на головній сторінці порталу Європейської комісії «Funding and Tenders Portal» . Наразі вибір можна зробити серед 424 пропозицій, кількість яких постійно збільшується.

Пошук можна здійснити за ключовими словами або ж за назвою проєкту, країною, організацією або датою завантаження пропозиції.

Після вибору проєкту претендент має звернутись з коротким мотиваційним зверненням до координатора.

У зверненні необхідно висловити зацікавленість у долученні до проєкту, а також зазначити, чим ви можете бути корисними під час його реалізації.

Нагадаємо, в Україні доступні електронні підручники для освітнього процесу.