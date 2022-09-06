06.09.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

В Україні доступні електронні підручники для освітнього процесу: як знайти науковий матеріал

Майже 1 млн 782 тис. учнів навчаються лише онлайн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Сергій Шкарлет повідомив, що на порталі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» розміщено електронну бібліотеку , яка налічує 1 335 підручників і посібників. Це електронні версії підручників для закладів загальної середньої освіти з 1-го до 11-го класу з усіх предметів, різних видань, для корінних народів, національних меншин та осіб з особливими освітніми потребами тощо.

Завдяки QR-коду вчителі та учні можуть за лічені секунди знайти необхідні підручники.

«Також до вирішення актуальних питань сфери освіти, зокрема забезпечення підручниками, активно долучається відповідальний бізнес»,- зазначив Сергій Шкарлет.

Таким чином, доступні наступні електронні версії підручників:

Видавництво «Ранок» учням і педагогам надає відкритий доступ до електронних підручників для 1-5 класів з усіх предметів. Електронні ресурси є унікальними та виходять за межі функціоналу pdf-версій підручників. Безоплатний доступ до підручників можна отримати на сайті ;

Освітня компанія «EdPro» відкрила безоплатний доступ до електронних підручників до кінця року. На цей термін буде також надано безкоштовний доступ до інших посібників компанії та підручників, розміщених на сервері;

Крім того, на сайті Всеукраїнської школи онлайн розміщено відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.

«Дякую усім за згуртованість і створення умов для безперешкодного доступу українських учнів до навчальних матеріалів, що допоможе дітям здобувати освіту незалежно від місця перебування. Усупереч російській агресії, освітній фронт гідно дає відсіч окупантам та долає виклики воєнного часу»,- зазначив Сергій Шкарлет.