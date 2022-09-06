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06.09.2022  12:31   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 6 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 6 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Угринів» - 10 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 20 легкових авто, 4 автобуси;
  • «Шегині» - 30 легкових авто, 40 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  5 легкових авто, 4 автобуси.

Угорщина:

  • «Лужанка» - 10 легкових авто;
  • «Вилок» - 12 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 25 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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