06.09.2022 12:31 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 6 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 6 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Угринів» - 10 легкових авто;

«Рава-Руська» - 20 легкових авто, 4 автобуси;

«Шегині» - 30 легкових авто, 40 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 5 легкових авто, 4 автобуси.

Угорщина:

«Лужанка» - 10 легкових авто;

«Вилок» - 12 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 25 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.