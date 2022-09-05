05.09.2022 16:35 Віталій Хінєвіч

Українських студентів запрошують на стажування в Канаду

Науково-дослідницьке стажування «Mitacs Globalink Research Internship» пройде наступного року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що в серпні стартував набір студентів на науково-дослідницьке стажування «Mitacs Globalink Research Internship» у 2023 році.

Варто зазначити, що студенти 3-го курсу денної форми навчання українських університетів різних освітніх спеціальностей (інженерні, технічні, математичні, гуманітарні та соціальні науки) мають змогу взяти участь у програмі «Сanada's Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine». Стажування триватиме 12 тижнів в одному з канадських університетів.

Як зазначається, програма «Mitacs Globalink Research Internship» передбачає:

роботу над спільним проєктом із професором канадського університету (враховуючи наукові інтереси, знання та попередньо набутий досвід студента);

переліт маршрутом «Україна-Канада» та «Канада-Україна»;

трансфер з аеропорту до місця проживання;

стипендію на житло та харчування;

медичне страхування;

зарахування на період стажування до канадського університету;

підтримку студентів-менторів канадського університету;

можливість відвідування заходів, воркшопів, семінарів з професійного розвитку;

сертифікат, що підтверджує проходження програми «Globalink Research Internship».

Для участі у програмі «Globalink Research Internship» студенти подають такі документи:

Онлайн-заявка на участь у програмі;

СV з описом наукових інтересів (шаблон);

Лист-рекомендація від професора чи наукового керівника з описом досвіду досліджень та наукових інтересів (інструкція).

Виписка з оцінками від університету (підтвердження рівня середнього академічного балу вище 80%).

Також рівень володіння мовою визначається професором з Канади під час Skype-інтерв’ю.

Дедлайн подання заявок – 22 вересня 2022 року. Щоб дізнатись детальні вимоги та інструкції щодо заповнення документів необхідно перейти за посиланням

Також 6 вересня о 15:00 відбудеться вебінар на тему «Як потрапити на стажування «Mitacs» у Канаді. Захід буде цікавий студентам, аспірантам та викладачам різних галузей українських університетів.

Зазначається, що участь у вебінарі безкоштовна за попередньою реєстрацією . Після реєстрації впродовж доби на пошту надійде лист із посиланням на подію.