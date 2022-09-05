05.09.2022 16:35 Віталій Хінєвіч
Українських студентів запрошують на стажування в Канаду
Науково-дослідницьке стажування «Mitacs Globalink Research Internship» пройде наступного року.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОН України.
Повідомляється, що в серпні стартував набір студентів на науково-дослідницьке стажування «Mitacs Globalink Research Internship» у 2023 році.
Варто зазначити, що студенти 3-го курсу денної форми навчання українських університетів різних освітніх спеціальностей (інженерні, технічні, математичні, гуманітарні та соціальні науки) мають змогу взяти участь у програмі «Сanada's Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine». Стажування триватиме 12 тижнів в одному з канадських університетів.
Як зазначається, програма «Mitacs Globalink Research Internship» передбачає:
-
роботу над спільним проєктом із професором канадського університету (враховуючи наукові інтереси, знання та попередньо набутий досвід студента);
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переліт маршрутом «Україна-Канада» та «Канада-Україна»;
-
трансфер з аеропорту до місця проживання;
-
стипендію на житло та харчування;
-
медичне страхування;
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зарахування на період стажування до канадського університету;
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підтримку студентів-менторів канадського університету;
-
можливість відвідування заходів, воркшопів, семінарів з професійного розвитку;
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сертифікат, що підтверджує проходження програми «Globalink Research Internship».
Для участі у програмі «Globalink Research Internship» студенти подають такі документи:
-
Онлайн-заявка на участь у програмі;
-
СV з описом наукових інтересів (шаблон);
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Лист-рекомендація від професора чи наукового керівника з описом досвіду досліджень та наукових інтересів (інструкція).
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Виписка з оцінками від університету (підтвердження рівня середнього академічного балу вище 80%).
Також рівень володіння мовою визначається професором з Канади під час Skype-інтерв’ю.
Дедлайн подання заявок – 22 вересня 2022 року. Щоб дізнатись детальні вимоги та інструкції щодо заповнення документів необхідно перейти за посиланням
.
Також 6 вересня о 15:00 відбудеться вебінар на тему «Як потрапити на стажування «Mitacs» у Канаді. Захід буде цікавий студентам, аспірантам та викладачам різних галузей українських університетів.
Зазначається, що участь у вебінарі безкоштовна за попередньою реєстрацією
. Після реєстрації впродовж доби на пошту надійде лист із посиланням на подію.
Нагадаємо, українців запрошують
на «Фестиваль думок».
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