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05.09.2022  16:35   Віталій Хінєвіч

Українських студентів запрошують на стажування в Канаду

Науково-дослідницьке стажування «Mitacs Globalink Research Internship» пройде наступного року.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що в серпні стартував набір студентів на науково-дослідницьке стажування «Mitacs Globalink Research Internship» у 2023 році. 
 
Варто зазначити, що студенти 3-го курсу денної форми навчання українських університетів різних освітніх спеціальностей (інженерні, технічні, математичні, гуманітарні та соціальні науки)  мають змогу взяти участь у програмі «Сanada's Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine». Стажування триватиме 12 тижнів в одному з канадських університетів. 
 
Як зазначається, програма «Mitacs Globalink Research Internship» передбачає:
 
  • роботу над спільним проєктом із професором канадського університету (враховуючи наукові інтереси, знання та попередньо набутий досвід студента);
  • переліт маршрутом «Україна-Канада» та «Канада-Україна»;
  • трансфер з аеропорту до місця проживання;
  • стипендію на житло та харчування;
  • медичне страхування;
  • зарахування на період стажування до канадського університету;
  • підтримку студентів-менторів канадського університету;
  • можливість відвідування заходів, воркшопів, семінарів з професійного розвитку;
  • сертифікат, що підтверджує проходження програми «Globalink Research Internship».
Для участі у програмі «Globalink Research Internship» студенти подають такі документи:
 
  • Онлайн-заявка на участь у програмі;
  • СV з описом наукових інтересів (шаблон);
  • Лист-рекомендація від професора чи наукового керівника з описом досвіду досліджень та наукових інтересів (інструкція).
  • Виписка з оцінками від університету (підтвердження рівня середнього академічного балу вище 80%).
Також рівень володіння мовою визначається професором з Канади під час Skype-інтерв’ю. 
 
Дедлайн подання заявок – 22 вересня 2022 року. Щоб дізнатись детальні вимоги та інструкції щодо заповнення документів необхідно перейти за посиланням
 
Також 6 вересня о 15:00 відбудеться вебінар на тему «Як потрапити на стажування «Mitacs» у Канаді. Захід буде цікавий студентам, аспірантам та викладачам різних галузей українських університетів. 
 
Зазначається, що участь у вебінарі безкоштовна за попередньою реєстрацією. Після реєстрації впродовж доби на пошту надійде лист із посиланням на подію. 
 
Нагадаємо, українців запрошують на «Фестиваль думок».
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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