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05.09.2022  16:52   Дмитро Колонєй

У Харкові працює переважна більшість ринків та супермаркетів

Заклади торгівлі враховують попит покупців на окремі групи товарів, аби уникнути дефіциту.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міскраду, у Харкові працюють
  • близько 70% від довоєнної кількості супермаркетів,
  • 36 з 53 ринків та торговельних майданчиків.
Зокрема, працюють магазини
  • електроніки («Comfy», «Ельдорадо»),
  • будівельних матеріалів («Епіцентр»),
  • косметики та побутової хімії («Eva», «Prostor»),
  • канцелярських товарів («Топольок», «КнигоЛенд», «Penal») та ін. 
  • Також працюють близько 63% аптек (зокрема, аптечні мережі: «911», «Копійка», «АНЦ», «Шара», «Славутич», аптеки «Клас», «Леда», КП «Муніципальна аптека» тощо).
  • Для потреб домашніх улюбленців працюють мережі зоомагазинів «Шиншилка», «Master Zoo», «Зооточка», «EuroZoo», «Vetastar» та ін.
Заклади торгівлі враховують попит покупців на окремі групи товарів, аби уникнути дефіциту, а також налаштовують зручний графік роботи для комфорту містян та працівників.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  супермаркеты, рынки, харьков
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