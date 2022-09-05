05.09.2022 16:52 Дмитро Колонєй
У Харкові працює переважна більшість ринків та супермаркетів
Заклади торгівлі враховують попит покупців на окремі групи товарів, аби уникнути дефіциту.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Міскраду, у Харкові працюють
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близько 70% від довоєнної кількості супермаркетів,
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36 з 53 ринків та торговельних майданчиків.
Зокрема, працюють магазини
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електроніки («Comfy», «Ельдорадо»),
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будівельних матеріалів («Епіцентр»),
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косметики та побутової хімії («Eva», «Prostor»),
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канцелярських товарів («Топольок», «КнигоЛенд», «Penal») та ін.
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Також працюють близько 63% аптек (зокрема, аптечні мережі: «911», «Копійка», «АНЦ», «Шара», «Славутич», аптеки «Клас», «Леда», КП «Муніципальна аптека» тощо).
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Для потреб домашніх улюбленців працюють мережі зоомагазинів «Шиншилка», «Master Zoo», «Зооточка», «EuroZoo», «Vetastar» та ін.
Заклади торгівлі враховують попит покупців на окремі групи товарів, аби уникнути дефіциту, а також налаштовують зручний графік роботи для комфорту містян та працівників.
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