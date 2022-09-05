05.09.2022 17:05 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов звернувся до харків'ян, які повертаються додому
Харків'яни дуже люблять своє місто.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ
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Харківський міський голова Ігор Терехов просить харків'ян бути обережними і якнайменше виходити на вулицю у зв'язку з діями окупантів.
«Передусім, потрібно бути обережними. Найголовніше сьогодні для харків'ян-це збереження життя. Якнайменше виходити на вулицю», - звернувся до харків'ян Ігор Терехов.
Проте, незважаючи на ворожі обстріли, харків'яни повертаються до міста.
«Люди повертаються, люди хочуть бути у Харкові. Харків'яни шалено люблять своє місто та звичайно, після нашої перемоги, я впевнений практично всі харків'яни повернутися до міста Харкова», - повідомив Ігор Терехов.
Крім цього, за словами Ігоря Терехова, люди, які повернулися до Харкова, живуть в себе в будинках. Ті люди, які втратили житло внаслідок ворожих дій, розміщуються у гуртожитках.
«Люди хочуть жити в своєму місті. Тим не менш, я завжди попереджаю, що місто Харків-це фронтове місто і перебування тут це все ж таки небезпека. Я рекомендую харків'янам, якнайменше знаходиться на вулиці, на відкритій місцевості для того, щоб зберегти життя та здоров'я», - зазначив Ігор Терехов.
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