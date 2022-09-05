05.09.2022 17:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов звернувся до харків'ян, які повертаються додому

Харків'яни дуже люблять своє місто.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов просить харків'ян бути обережними і якнайменше виходити на вулицю у зв'язку з діями окупантів.

«Передусім, потрібно бути обережними. Найголовніше сьогодні для харків'ян-це збереження життя. Якнайменше виходити на вулицю», - звернувся до харків'ян Ігор Терехов.

Проте, незважаючи на ворожі обстріли, харків'яни повертаються до міста.

«Люди повертаються, люди хочуть бути у Харкові. Харків'яни шалено люблять своє місто та звичайно, після нашої перемоги, я впевнений практично всі харків'яни повернутися до міста Харкова», - повідомив Ігор Терехов.

Крім цього, за словами Ігоря Терехова, люди, які повернулися до Харкова, живуть в себе в будинках. Ті люди, які втратили житло внаслідок ворожих дій, розміщуються у гуртожитках.

«Люди хочуть жити в своєму місті. Тим не менш, я завжди попереджаю, що місто Харків-це фронтове місто і перебування тут це все ж таки небезпека. Я рекомендую харків'янам, якнайменше знаходиться на вулиці, на відкритій місцевості для того, щоб зберегти життя та здоров'я», - зазначив Ігор Терехов.