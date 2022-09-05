05.09.2022 17:20 Віталій Хінєвіч
У житловому районі Харкова відновили електропостачання
Енергетики відновили електропостачання у Новобаварському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківобленерго.
Повідомляється, що внаслідок ворожого ракетного удару по Новобаварському району Харкова, 4 вересня без електропостачання залишилися мешканці 26 будинків.
"На місце події одразу виїхала оперативна бригада обленерго, щоб убезпечити ділянку з обірваними проводами. А вже зранку енергетики розпочали відновлювальні роботи. Наразі всі будинки приватного сектору - з електрикою", - зазначили в обленерго.
Ремонтній бригаді Холодногірського РЕМ знадобилося чотири години, щоб повернути світло в домівки харків'ян.
Нагадаємо, харківські комунальники протягом тижня усунули
91 пошкодження на водоводах.
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