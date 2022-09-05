05.09.2022 17:36 Дмитро Колонєй
Пенсійне посвідчення у Дії: як користуватися (відео)
Про нову функцію у застосунку поінформували у Мінцифри.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ХОДА, відтепер у застосунку Дія доступне електронне пенсійне посвідчення. Тепер можна користуватися цифровим документом.
Доступні пенсійні посвідчення за такими видами пенсій:
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за віком: для жінок – від 55 років, для чоловіків – від 60;
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спеціальне: видане через втрату годувальника тощо.
Щоб документ відображався в Дії, ваше пенсійне має бути видане після 2014 року.
А от пенсійне-книжечку старого зразка потрібно оновити в Пенсійному фонді. Сюди ж потрібно звернутися, якщо потрібно виправити помилки в даних вашого документа.
Пенсійне, видане за віком, підтягнеться в застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт.
Спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно.
Що потрібно зробити:
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- прогортайте всі наявні документи до кінця;
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- натисніть Додати документ;
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- оберіть Пенсійне посвідчення і далі Додати пенсійне посвідчення – і це все.
Електронне пенсійне посвідчення, як і інші документи, можна перевірити за допомогою QR-коду.
Сервіс реалізований Мінцифрою спільно з ПФУ та Мінсоцполітики за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.
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