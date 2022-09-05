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05.09.2022  17:36   Дмитро Колонєй

Пенсійне посвідчення у Дії: як користуватися (відео)

Про нову функцію у застосунку поінформували у Мінцифри.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ХОДА, відтепер у застосунку Дія доступне електронне пенсійне посвідчення. Тепер можна користуватися цифровим документом.
 

Доступні пенсійні посвідчення за такими видами пенсій: 

  • за віком: для жінок – від 55 років, для чоловіків – від 60;
  • спеціальне: видане через втрату годувальника тощо. 
 
Щоб документ відображався в Дії, ваше пенсійне має бути видане після 2014 року.
 
А от пенсійне-книжечку старого зразка потрібно оновити в Пенсійному фонді. Сюди ж потрібно звернутися, якщо потрібно виправити помилки в даних вашого документа. 
 
Пенсійне, видане за віком, підтягнеться в застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт.
 
Спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно.

Що потрібно зробити: 

  • - прогортайте всі наявні документи до кінця;
  • - натисніть Додати документ;
  • - оберіть Пенсійне посвідчення і далі Додати пенсійне посвідчення – і це все.
Електронне пенсійне посвідчення, як і інші документи, можна перевірити за допомогою QR-коду. 
 
Сервіс реалізований Мінцифрою спільно з ПФУ та Мінсоцполітики за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.
 

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дия, пенсионное удостоверение, украина
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