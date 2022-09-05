05.09.2022 17:36 Дмитро Колонєй

Пенсійне посвідчення у Дії: як користуватися (відео)

Про нову функцію у застосунку поінформували у Мінцифри.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ХОДА, відтепер у застосунку Дія доступне електронне пенсійне посвідчення. Тепер можна користуватися цифровим документом.

Доступні пенсійні посвідчення за такими видами пенсій:

за віком: для жінок – від 55 років, для чоловіків – від 60;

спеціальне: видане через втрату годувальника тощо.

Щоб документ відображався в Дії, ваше пенсійне має бути видане після 2014 року.

А от пенсійне-книжечку старого зразка потрібно оновити в Пенсійному фонді. Сюди ж потрібно звернутися, якщо потрібно виправити помилки в даних вашого документа.

Пенсійне, видане за віком, підтягнеться в застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт.

Спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно.

Що потрібно зробити:

- прогортайте всі наявні документи до кінця;

- натисніть Додати документ;

- оберіть Пенсійне посвідчення і далі Додати пенсійне посвідчення – і це все.

Електронне пенсійне посвідчення, як і інші документи, можна перевірити за допомогою QR-коду.

Сервіс реалізований Мінцифрою спільно з ПФУ та Мінсоцполітики за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.